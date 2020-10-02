В матче Лиги Европы был забит самый курьезный гол года

Хорватская "Риека" благодаря курьезному голу победила в раунде плей-офф Лиги Европы
датский "Копенгаген" и вышла в групповую стадию турнира, сообщает "Р-Спорт
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"Риека" в четверг на выезде обыграла "Копенгаген" в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника хозяев Петера Андерсена.
В середине первого тайма нападающий Франко Андрияшевич
получил мяч в центре поля и побежал к воротам "Копенгагена". Перед штрафной форварда встретили два защитника хозяев, но один игрок обороны случайно задел другого, после чего оба оказались на газоне. Андрияшевич пробил по воротам и попал точно в перекладину, от которой мяч откочил в Андерсона, ставшего виновником курьезного автогола.
Добавим, что ни одному казахстанскому клубу добраться до групповой стадии Лиги Европы в этом году не удалось.