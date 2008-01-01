"Ордабасы" ушел от поражения в матче КПЛ с "Таразом", Жоао Паулу прервал голевую серию

Команды обменялись голами во втором тайме.

Фото: ФК "Ордабасы" ©
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Сегодня 17:44
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Ордабасы - Тараз 1:1

Голы: Бркич, 56 (0:1); Дмитренко, 76 (1:1)

Турнирная таблица
В 12-м туре КПЛ шымкентский "Ордабасы" и "Тараз" сыграли вничью 1:1, передает корреспондент Vesti.kz. Оба гола были забиты во второй половине игры.

В первом тайме моментов практически не возникало и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 56-й минуте "Тараз" неожиданно вышел вперед. Горан Бркич получил мяч на подступах к штрафной площади и нанес точный удар в угол метров с 15-ти. Плотников мяч не достал. Спустя 20 минут шымкентцы отыгрались благодаря усилиям Виктора Дмитренко. До финального свистка счет не изменился.

В этом матче свою голевую серию прервал бразильский легионер "Ордабасы" Жоао Пауло, который забивал в семи матчах подряд.

"Ордабасы"  набрал 18 очков и поднялся на третье место в КПЛ. У "Тараза" - 12 очков и восьмое место.

Добавим, что 2 октября также сыграли кызылординский "Кайсар" и кокшетауский "Окжетпес". Их встреча завершилась безголевой ничьей. 
Метки:
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