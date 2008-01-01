"Ордабасы" ушел от поражения в матче КПЛ с "Таразом", Жоао Паулу прервал голевую серию

В 12-м туре КПЛ
шымкентский "Ордабасы
" и "Тараз
" сыграли вничью 1:1, передает корреспондент Vesti.kz
. Оба гола были забиты во второй половине игры.
В первом тайме моментов практически не возникало и на перерыв команды ушли при счете 0:0.
На 56-й минуте "Тараз" неожиданно вышел вперед. Горан Бркич
получил мяч на подступах к штрафной площади и нанес точный удар в угол метров с 15-ти. Плотников мяч не достал. Спустя 20 минут шымкентцы отыгрались благодаря усилиям Виктора Дмитренко
. До финального свистка счет не изменился.
В этом матче свою голевую серию прервал бразильский легионер "Ордабасы" Жоао Пауло, который забивал в семи матчах подряд.
"Ордабасы" набрал 18 очков и поднялся на третье место в КПЛ. У "Тараза" - 12 очков и восьмое место.
Добавим, что 2 октября также сыграли кызылординский "Кайсар" и кокшетауский "Окжетпес". Их встреча завершилась
безголевой ничьей.