Стало известно, какое количество зрителей будет допущено на матчи сборных и еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск 30 процентов зрителей от вместимости стадиона на матчи сборных и еврокубков, сообщает "Чемпионат
".
Исполнительный комитет УЕФА принял данное решение после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште. Решение опубликовано на официальном сайте организации.
Число зрителей будет ограничено максимум 30 процентами от вместимости стадиона, а фанаты гостевых команд не будут допущены на стадионы до дальнейшего уведомления. Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.
Данные меры являются частью "Минимальных требований УЕФА к здоровью и гигиене при возвращении зрителей", которые были утверждены исполнительным комитетом УЕФА и которые организаторы матча должны соблюдать. Впрочем, точные меры по охране здоровья и безопасности, которые необходимо принять, должны основываться на местной ситуации и на конкретных законах и постановлениях, установленных местными компетентными органами.