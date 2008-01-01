Боранбаев не хотел меня брать - Исаэл вспомнил о своей игре за "Кайрат"

Со своей новой командой бразилец пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Исаэл. Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Футбол
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Вчера 23:14
Один из лучших легионеров в истории алматинского "Кайрата" бразилец Исаэл в интервью ESPN.com вспомнил о казахстанском периоде своей карьеры. В частности игрок рассказал, что президент алматинцев Кайрат Боранбаев не хотел брать игрока в команду. 

"Президент клуба после моего перехода прямо сказал мне: "Я не хотел, чтобы ты был здесь. Я не люблю бразильцев, потому что у вас репутация людей, которые не любят работать". Я ответил ему, что я совсем другой", - сказал Исаэл.

По словам футболиста, "Кайрат" изменил его жизнь. Он поиграл с такими мастерами, как Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук. 

"Когда я уходил из "Кайрата", то некоторые люди плакали", - признался игрок. 

Исаэл играл за "Кайрат" с 2014 по 2018 годы. За это время он выиграл с командой два Кубка Казахстана и один Суперкубок, становился серебряным призером КПЛ. 

Сейчас Исаэл играет за венгерский "Ференцварош", с которым пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Там бразильцу предстоит сыграть против "Барселоны", "Ювентуса" и "Динамо" из Киева.
Метки:
Кайрат ФК Боранбаев Кайрат
Футбол
1
Вчера 23:14
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