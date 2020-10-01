Нападающий "Баварии" признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА

Польский нападающий мюнхенской "Баварии
" Роберт Левандовский
признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии УЕФА, сообщает "Р-Спорт
".
Кроме Левандовского на награду претендовали полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне
и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер
. Победитель и тройка номинантов были выбраны по итогам голосования жюри в составе 80 тренеров клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, а также 55 журналистов. При этом тренеры не могли голосовать за игроков своей команды.
Впервые в истории в тройке лучших футболистов сезона по версии УЕФА не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.