Нападающий "Баварии" признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА

Он завоевал с командой все трофеи.

Роберт Левандовский. Фото: Novayapolsha.pl
Новости спорта Футбол
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Вчера 22:51
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии УЕФА, сообщает "Р-Спорт".

Кроме Левандовского на награду претендовали полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. Победитель и тройка номинантов были выбраны по итогам голосования жюри в составе 80 тренеров клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, а также 55 журналистов. При этом тренеры не могли голосовать за игроков своей команды.

Впервые в истории в тройке лучших футболистов сезона по версии УЕФА не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.
Метки:
Бавария Лига чемпионов
Футбол
0
Вчера 22:51
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