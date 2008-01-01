"Кайрат" не сумел победить "Шахтер" в КПЛ, "Астана" отстает на 5 очков

Алматинский "Кайрат"
в матче 12-го тура КПЛ
не сумел обыграть карагандинский "Шахтер
" и упрочить свое лидерство в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Первый тайм получился небогатым на события. "Горняки" играли от обороны, алматинцы пытались взломамать защитные редуты соперника. За пару минут до перерыва атакующий полузащитник "Шахтера" Мохамед Усман
в столкновении с Дино Микановичем получил повреждение. Игрока увезли
с поля на машине "скорой помощи".
Открыть счет алматинцы смогли на 64-й минуте благодаря точному удару Вагнера Лава
. Бразилец воспользовался отскоком после вброса мяча из аута и пробил в верхний угол ворот. Карагандинцы сумели отыграться на 83-й минуте. После подачи штрафного на выходе ошибся вратарь "Кайрата" Даниил Устименко. Вышедший на замену Айдос Татыбаев
кивком головы отправил мяч в ворота.
До финального свистка счет не изменился. Это вторая подряд ничья для "Кайрата". В прошлом туре алматинцы не смогли победить кокшетауский "Окжетпес", встреча закончилась со счетом 3:3.
"Кайрат" набрал 26 очков и на пять очков оторвался от идущей на втором месте "Астаны
". Столичный клуб сегодня сенсационно проиграл
аутсайдеру чемпионату "Каспию" - 1:2.