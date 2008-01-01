Футболиста "Шахтера" увезли на "скорой помощи" в матче с "Кайратом"

Команды встречаются в рамках 12 тура КПЛ.

Мохамед Усман. Фото: ФК "Шахтер" ©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Кайрат - Шахтер 1:1

Голы: Вагнер Лав, 64 (1:0); Таттыбаев, 82 (1:1)

Турнирная таблица
Полущаитник карагандинского "Шахтера" Мохамед Усман не смог доиграть матч 12-го тура КПЛ против "Кайрата" из-за столкновения с игроком соперника. Футболиста пришлось увезти с поля на носилках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже в добавленное к первому тайму время Усман в борьбе за мяч столкнулся с полузащитником "Кайрата" Дино Микановичем. Но если последний смог встать и продолжить игру, то Усману пришлось оказывать медицинскую помощь. В итоге игрок не смог покинуть поле сам - его увезли на носилках. Усмана заменил Арсен Хубулов.

На момент написания новости, счет в матче "Кайрата" и "Шахтера" не открыт.


Метки:
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