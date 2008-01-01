Футболиста "Шахтера" увезли на "скорой помощи" в матче с "Кайратом"

Полущаитник карагандинского "Шахтера
" Мохамед Усман
не смог доиграть матч 12-го тура КПЛ
против "Кайрата
" из-за столкновения с игроком соперника. Футболиста пришлось увезти с поля на носилках, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Уже в добавленное к первому тайму время Усман в борьбе за мяч столкнулся с полузащитником "Кайрата" Дино Микановичем. Но если последний смог встать и продолжить игру, то Усману пришлось оказывать медицинскую помощь. В итоге игрок не смог покинуть поле сам - его увезли на носилках. Усмана заменил Арсен Хубулов.
На момент написания новости, счет в матче "Кайрата" и "Шахтера" не открыт.