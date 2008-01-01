"Кайрат" заменил вратаря после матча КПЛ с шестью голами

Стал известен стартовый состав на матч алматинского "Кайрата
" против карагандинского "Шахтера
" в рамках 12-го тура КПЛ
. С первых минут в воротах алматинцев встречу начнет молодой голкипер Даниил Устименко, заменивший Стаса Покатилова
, который пропустил три гола в предыдущем матче против "Окжетпеса", передает корреспондент Vesti.kz
.
"Кайрат", набрав 25 очков, лидирует в КПЛ. В предыдущем туре команда Алексея Шпилевского сыграла
в результативную ничью с кокшетауским "Окжетпесом
". Игра завершилась со счетом 3:3, а ворота алматинцев весь матч защищал как раз Покатилов.