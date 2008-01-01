"Кайрат" заменил вратаря после матча КПЛ с шестью голами

В 12-м туре алматинцы играют против карагандинского "Шахтера".

Стас Покатилов. Фото: Kazfootball.kz ©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Кайрат - Шахтер 0:0

Турнирная таблица
Стал известен стартовый состав на матч алматинского "Кайрата" против карагандинского "Шахтера" в рамках 12-го тура КПЛ. С первых минут в воротах алматинцев встречу начнет молодой голкипер Даниил Устименко, заменивший Стаса Покатилова, который пропустил три гола в предыдущем матче против "Окжетпеса", передает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат", набрав 25 очков, лидирует в КПЛ. В предыдущем туре команда Алексея Шпилевского сыграла в результативную ничью с кокшетауским "Окжетпесом". Игра завершилась со счетом 3:3, а ворота алматинцев весь матч защищал как раз Покатилов. 
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