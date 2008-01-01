Этот матч может стать решающим - Эшуорт о сенсационном поражении от "Каспия" и борьбе за чемпионство с "Кайратом"

Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Астана
" Пол Эшуорт прокомментировал поражение своей команды в 12-м туре КПЛ
. Столичный клуб неожиданно уступил аутсайдеру чемпионата "Каспию", передает корреспондент Vesti.kz
.
"Думаю, что сегодня была худшая игра за то время, что я тренирую команду. В то же время необходимо похвалить "Каспий", они хорошо сегодня сыграли и заслужили эту победу! У нас было мало моментов, только в конце игры появились шансы, когда большими силами пошли вперед. Конечно, сейчас все расстроены, но важно сделать правильные выводы перед матчем с "Кайратом
". Этот матч может стать решающим в борьбе за чемпионство. Мы не должны сдаваться, будем бороться до конца", - приводит слова тренера официальный сайт ФК "Астана".
Также английский специалист высказался о том, кто из травмированных игроков восстановится к игре с "Кайратом".
"Пока не знаю, будем смотреть на их состояние. У нас действительно много травмированных, но это не может нам служить каким-то оправданием, мы сыграли сегодня плохо", - ответил Эшуорт.
"Астана" проиграла
"Каспию" со счетом 1:2. После первого тайма чемпион вел в счете благодаря голу Рунара Сигурьонссону, но во втором тайме всего за три минуты "Каспий" забил два мяча усилиями Биляла Себаихи и Максима Марусича.
"Астана" сохранила вторую строчку в турнирной таблице, набрав 21 балл. "Каспий
", набрав шесть очков, ушел с последнего места, обойдя "Окжетпес".