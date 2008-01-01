"Астана" за три минуты проиграла худшей команде КПЛ и упустила шанс приблизиться к "Кайрату"

У алматинцев есть матч в запасе.

Фото: ФК "Астана" ©
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Сегодня 17:42
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Астана - Каспий 1:2

Голы: Сигурьонссон, 37 (1:0); Себаихи, 72 (1:1); Марусич, 75 (1:2)

Турнирная таблица
Действующий чемпион Казахстана по футболу "Астана" в 12-м туре КПЛ сенсационно проиграл актаускому "Каспию", передает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб владел преимуществом, но повести в счете команда смогла ближе к концу первого тайма. После позиционной атаки Марин Томасов увидел забегание Макса Эбонга в штрафную площадь и последний прострелил в центр штрафной площади. Никем не прикрытый Рунар Сигурьонсон ударом в касание отправил мяч в девятку ворот "Каспия".

Во втором тайме аутсайдер чемпионата перехватил преимущество. Давление на оборону "Астаны" дало свои плоды. На 72-й минуте счет сравнял французский легионер "Каспия" Билял Себаихи, а спустя три минуты Максим Маруcич и вовсе вывел актауский клуб вперед. До перерыв счет не изменился. "Каспий" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию. 

У "Астаны" остался 21 балл и второе место в чемпионате. У лидирующего "Кайрата", который провел на один матч меньше - 25 очков. "Каспий" набрал семь очков и поднялся на десятое место.
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Футбол
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Сегодня 17:42
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