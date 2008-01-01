"Астана" за три минуты проиграла худшей команде КПЛ и упустила шанс приблизиться к "Кайрату"

Действующий чемпион Казахстана по футболу "Астана
" в 12-м туре КПЛ
сенсационно проиграл актаускому "Каспию
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Столичный клуб владел преимуществом, но повести в счете команда смогла ближе к концу первого тайма. После позиционной атаки Марин Томасов
увидел забегание Макса Эбонга в штрафную площадь и последний прострелил в центр штрафной площади. Никем не прикрытый Рунар Сигурьонсон
ударом в касание отправил мяч в девятку ворот "Каспия".
Во втором тайме аутсайдер чемпионата перехватил преимущество. Давление на оборону "Астаны" дало свои плоды. На 72-й минуте счет сравнял французский легионер "Каспия" Билял Себаихи
, а спустя три минуты Максим Маруcич
и вовсе вывел актауский клуб вперед. До перерыв счет не изменился. "Каспий" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.
У "Астаны" остался 21 балл и второе место в чемпионате. У лидирующего "Кайрата
", который провел на один матч меньше - 25 очков. "Каспий" набрал семь очков и поднялся на десятое место.