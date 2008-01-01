Сядет в запас? "Химки" подписали чемпиона России на позицию Исламбека Куата

Слухи о его переходе ходили с начала сентября.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Химки" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 15:48
Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и сборной России по футболу Денис Глушаков подписал контракт с подмосковными "Химками", за которые выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, сообщает "Спорт-Экспресс".

Последним клубом 33-летнего российского футболиста был "Ахмат", за который он играл до конца июля 2020-го. В прошлом сезоне Глушаков провел за грозненцев 27 матчей и забил шесть голов.

Добавим, что Исламбек Куат перешел в "Химки" в сентябре и отыграл за команду несколько матчей. Затем руководство подмосковной команды уволило тренера Дмитрия Гунько, и назначило на его место бывшего тренера тульского "Арсенала" Игоря Черевченко. В первом же матче под руководством Черевченко "Химки" обыграли в РПЛ московское "Динамо".

"Химки" после девяти туров чемпионата России занимают 14-е место в таблице, набрав шесть очков.
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Премьер-лига России
Футбол
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