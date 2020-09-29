Бывший одноклубник Зайнутдинова по команде РПЛ может перейти в Серию А

Об этом сообщают итальянские инсайдеры.

Эльдор Шомуродов. Фото: Sportbox.ru ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 15:12
Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в чемпионате Италии,  пишет "Р-Спорт".

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.
 Согласно информации журналиста, в услугах узбекского футболиста заинтересован "Дженоа". Соглашение между клубами практически достигнуто, сумма трансфера может составить порядка 8 миллионов евро.

Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года. В прошлом сезоне узбекский форвард забил 11 голов в РПЛ. Отметим, что до сентября с Шомуродовым в ростовской команде играл полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, перешедший в московское ЦСКА. 
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК ЦСКА Сборная РК по футболу
Футбол
0
Сегодня 15:12
© 2008 - 2020 ТОО «EML»