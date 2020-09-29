Бывший одноклубник Зайнутдинова по команде РПЛ может перейти в Серию А

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов
может продолжить карьеру в чемпионате Италии, пишет "Р-Спорт
".
Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.
Согласно информации журналиста, в услугах узбекского футболиста заинтересован "Дженоа". Соглашение между клубами практически достигнуто, сумма трансфера может составить порядка 8 миллионов евро.
Шомуродов выступает за "Ростов
" с 2017 года. В прошлом сезоне узбекский форвард забил 11 голов в РПЛ. Отметим, что до сентября с Шомуродовым в ростовской команде играл полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, перешедший
в московское ЦСКА.