Защитник "Ахмата" вызван в сборную Казахстана на матчи Лиги наций

Подопечным Михала Билека предстоит провести две игры.

Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат" ©
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Сегодня 13:05
Фланговый защитник грозненского "Ахмата" Марат Быстров получил вызов в сборную Казахстана на матчи Лиги наций против Албании и Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz

Перед стартом нового сезона Быстров перешел в "Ахмат" из шымкентского "Ордабасы". В чемпионате России провел шесть игр в девяти турах и отметился одним удалением. "Ахмат", набрав 13 очков, занимает десятое место в РПЛ после девяти туров. 

Быстрова также вызывали на матчи сборной Казахстана в сентябре. Он провел на поле весь победный матч против Литвы (2:0), а в проигранной встрече Беларуси остался на скамейке запасных. 

Сборная Казахстана в рамках Лига наций 11 октября сыграет дома против Албании, а 15 октября на выезде против Беларуси. 
Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Сборная РК по футболу Лига наций
Футбол
0
Сегодня 13:05
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