Защитник "Ахмата" вызван в сборную Казахстана на матчи Лиги наций

Фланговый защитник грозненского "Ахмата" Марат Быстров
получил вызов в сборную Казахстана
на матчи Лиги наций против Албании и Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz
.
Перед стартом нового сезона Быстров перешел в "Ахмат" из шымкентского "Ордабасы". В чемпионате России провел шесть игр в девяти турах и отметился одним удалением. "Ахмат
", набрав 13 очков, занимает десятое место в РПЛ после девяти туров.
Быстрова также вызывали на матчи сборной Казахстана в сентябре. Он провел на поле весь победный матч против Литвы (2:0), а в проигранной встрече Беларуси остался на скамейке запасных.
Сборная Казахстана в рамках Лига наций
11 октября сыграет дома против Албании, а 15 октября на выезде против Беларуси.