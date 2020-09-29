"Динамо" может уволить главного тренера после поражения от команды Исламбека Куата

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков
может быть уволен в самое ближайшее время. После поражения от аутсайдера чемпионата России "Химок" специалист находится на грани увольнения сообщает "Р-Спорт
".
"Бело-голубые" проиграли
"Химкам" в заключительном матче 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:1. Первый тайм за "Химки" отыграл полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.
Это поражение стало третьим в последних четырех матчах для динамовцев. Ранее клуб не смог пройти тбилисский "Локомотив" в квалификации Лиги Европы.
"Динамо" после девяти туров набрало 14 очков и занимает девятое место в таблице. "Химки
" идут 14-ми с шестью очками.