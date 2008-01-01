"Барселона" отказалась продавать "МЮ" 17-летнего вундеркинда

"Барселона
" отклонила предложение "Манчестер Юнайтед" по покупке нападающего Ансу Фати
, сообщает Goal.com
.
Сообщается, что каталонский клуб летом отказался продавать игрока за 150 миллионов евро. После этого сумма отступных в контракте за молодого форварда выросла до 400 миллионов евро.
Фати - воспитанник "Барселоны". В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 - в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две желтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В первом матче нового сезона испанской Примеры
с "Вильярреалом" (4:0) Фати отметился дублем.