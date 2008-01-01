Курьезная ошибка вратаря помогла "Акжайыку" обыграть "Академию Онтустик" в первой лиге

Уральский "Акжайык
" выиграл третий матч из четырех в первой лиге
и закрепился на втором месте в своей конференции, уступая два очка "Атырау". В очередном матче западноказахстанцы в последние десять минут вырвали победу у "Академии Онтустик" (2:0). Второй гол случился благодаря грубой ошибке вратаря, передает корреспондент Vesti.kz
.
"Академия Онтустик" на равных играла с "Акжайыком", но на 84-й минуте после неразберихи в штрафной площади Иван Столбовой
затолкал мяч в сетку ворот и вывел уральцев вперед. Южане побежали отыгрываться, но на четвертой добавленной минуте пропустили второй гол. На безобидный заброс выбежал 23-летний голкипер "Академии Онтустик" Бекжан Токтарбай
. Но мяч, ударившись о газон, перелетел через вратаря, и Олег Хромцов
забивал уже в пустые ворота.
"Акжайык" набрал десять очков в четырех матчах и вышел на второе место в своей конференции. Лидирует "Атырау
" у которого стопроцентный результат - 12 очков. "Академия Онтустик" занимает четвертое место с шестью очками после пяти игр.