Курьезная ошибка вратаря помогла "Акжайыку" обыграть "Академию Онтустик" в первой лиге

Победную точку поставил 37-летний нападающий уральцев.

Фото: ФК "Акжайык", Aibatyr Nurash ©
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Сегодня 10:41
Уральский "Акжайык" выиграл третий матч из четырех в первой лиге и закрепился на втором месте в своей конференции, уступая два очка "Атырау". В очередном матче западноказахстанцы в последние десять минут вырвали победу у "Академии Онтустик" (2:0). Второй гол случился благодаря грубой ошибке вратаря, передает корреспондент Vesti.kz.

"Академия Онтустик" на равных играла с "Акжайыком", но на 84-й минуте после неразберихи в штрафной площади Иван Столбовой затолкал мяч в сетку ворот и вывел уральцев вперед. Южане побежали отыгрываться, но на четвертой добавленной минуте пропустили второй гол. На безобидный заброс выбежал 23-летний голкипер "Академии Онтустик" Бекжан Токтарбай. Но мяч, ударившись о газон, перелетел через вратаря, и Олег Хромцов забивал уже в пустые ворота.

"Акжайык" набрал десять очков в четырех матчах и вышел на второе место в своей конференции. Лидирует "Атырау" у которого стопроцентный результат - 12 очков. "Академия Онтустик" занимает четвертое место с шестью очками после пяти игр.
Метки:
Акжайык ФК Первая лига Казахстана Атырау ФК
Футбол
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Сегодня 10:41
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