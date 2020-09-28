Немного поменяли состав - новый тренер команды Куата прокомментировал первую победу в РПЛ

"Химки" набрали шесть очков и занимают 14-е место в чемпионате. Черевченко возглавил команду 25 сентября после увольнения Дмитрия Гунько.
"Тяжелая игра была, мы разобрали игру соперника. Видно было, что ребята немного переживали за результат. Игра хорошая, ребята сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения", - сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. - Поменяли немного состав, инсайды стали по-другому играть. Самое сложное - психология. Любая победа приятна, а для нас она вдвойне приятна. Спокойно готовимся к "Локомотиву", а потом будем тактически и физически готовиться".