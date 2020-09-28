Немного поменяли состав - новый тренер команды Куата прокомментировал первую победу в РПЛ

"Тяжелая игра была, мы разобрали игру соперника. Видно было, что ребята немного переживали за результат. Игра хорошая, ребята сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения", - сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. - Поменяли немного состав, инсайды стали по-другому играть. Самое сложное - психология. Любая победа приятна, а для нас она вдвойне приятна. Спокойно готовимся к "Локомотиву", а потом будем тактически и физически готовиться".