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Немного поменяли состав - новый тренер команды Куата прокомментировал первую победу в РПЛ

Казахстанский футболист отыграл первый тайм.

Немного поменяли состав - новый тренер команды Куата прокомментировал первую победу в РПЛ
Куат Исламбек. Фото: ФК "Химки" ©
Новости спорта Футбол
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Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Черевченко, за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат,  прокомментировал первую победу своей команды в чемпионате России. В девятом туре "красно-черные" с минимальным счетом победили "Динамо", сообщает "Р-Спорт".

Исламбек Куат вышел в победном матче в стартовом составе "Химок". Уже на девятой минуте он заработал желтую карточку. А в перерыве его заменили на Михаила Тихонова.

"Тяжелая игра была, мы разобрали игру соперника. Видно было, что ребята немного переживали за результат. Игра хорошая, ребята сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения", - сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. - Поменяли немного состав, инсайды стали по-другому играть. Самое сложное - психология. Любая победа приятна, а для нас она вдвойне приятна. Спокойно готовимся к "Локомотиву", а потом будем тактически и физически готовиться".

"Химки" набрали шесть очков и занимают 14-е место в чемпионате. Черевченко возглавил команду 25 сентября после увольнения Дмитрия Гунько. 

 

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Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Химки ФК Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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