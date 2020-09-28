В АПЛ выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Английская премьер-лига
на своем сайте сообщила о 10 случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников футбольных клубов после очередного раунда тестирования, сообщает "Р-Спорт
".
Как отмечается, с 21 по 27 сентября тестирование на COVID-19 прошли 1595 футболистов и сотрудников клубов, из них анализы 10 человек оказались положительными. Все заразившиеся уйдут на самоизоляцию на 10 дней.
Ранее в течение трех последних недель в английской премьер-лиге было выявлено 10 случаев заражения COVID-19.