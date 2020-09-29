"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и одержал третью победу подряд в АПЛ

"Ливерпуль
" обыграл "Арсенал
" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Мерсисайдцы выиграли три матча из трех на старте чемпионата и находятся в группе лидеров, сообщает "Р-Спорт
".
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Садио Мане
(28-я минута), Эндрю Робертсон
(34) и Диогу Жота
(88). У "Арсенала" забил Александр Ляказетт
(25).
"Ливерпуль" набрал девять очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Столько же очков и у лидирующего "Лестера", который имеет лучшую разницу мячей. Третьим идет еще один клуб из Ливерпуля - "Эвертон", также набравший девять очков. "Арсенал" (шесть очков) идет на пятом месте.