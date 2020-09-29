"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и одержал третью победу подряд в АПЛ

Команда Юргена Клоппа - среди лидеров чемпионата.

Фото: Getty Images ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 07:19
Английская Премьер-лига
Регулярный чемпионат
Ливерпуль - Арсенал 3:1

Турнирная таблица
"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Мерсисайдцы выиграли три матча из трех на старте чемпионата и находятся в группе лидеров, сообщает "Р-Спорт".

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Садио Мане (28-я минута), Эндрю Робертсон (34) и Диогу Жота (88). У "Арсенала" забил Александр Ляказетт (25).



"Ливерпуль" набрал девять очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Столько же очков и у лидирующего "Лестера", который имеет лучшую разницу мячей. Третьим идет еще один клуб из Ливерпуля - "Эвертон", также набравший девять очков.  "Арсенал" (шесть очков) идет на пятом месте.
Метки:
Ливерпуль Арсенал АПЛ
Футбол
0
Сегодня 07:19
© 2008 - 2020 ТОО «EML»