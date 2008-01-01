Новый тренер команды Исламбека Куата "избавился" от первого футболиста

Подмосковные "Химки
", за которые выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
, в скором времени расстанутся с полузащитником Святославом Георгиевским, сообщает "Спорт-Экспресс
".
25-летний полузащитник присоединился к подмосковной команде зимой 2020 года. Хавбек провел за "Химки" 4 матча в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями.
В сезоне-2020/21 Георгиевский попал в заявку команды только один раз, но не появился на поле.
Добавим, что сезон в РПЛ "Химки" начали под руководством Дмитрия Гунько. Но после серии неудачных матчей он был уволен с поста главного тренера. 25 сентября был представлен новый тренерский штаб команды, который возглавил
экс-наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко.