Новый тренер команды Исламбека Куата "избавился" от первого футболиста

Игрок в новом сезоне попал в заявку на игру всего один раз.

Святослав Георгиевский (слева). Фото: ФК ЦСКА ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 15:26
Подмосковные "Химки", за которые выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат, в скором времени расстанутся с полузащитником Святославом Георгиевским, сообщает "Спорт-Экспресс".

25-летний полузащитник присоединился к подмосковной команде зимой 2020 года. Хавбек провел за "Химки" 4 матча в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями.

В сезоне-2020/21 Георгиевский попал в заявку команды только один раз, но не появился на поле.

Добавим, что сезон в РПЛ "Химки" начали под руководством Дмитрия Гунько. Но после серии неудачных матчей он был уволен с поста главного тренера. 25 сентября был представлен новый тренерский штаб команды, который возглавил экс-наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. 
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол
0
Сегодня 15:26
© 2008 - 2020 ТОО «EML»