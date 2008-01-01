Луис Суарес выбрал игровой номер в "Атлетико"

Уругвайский нападающий Луис Суарес
, перешедший из "Барселоны
" в "Атлетико
", определился с игровым номером в новой команде. Футболист взял себе девятый номер, сообщает "Спорт-Экспресс
".
Под этим же номером он играл за "Барселону" и сборную Уругвая. До прихода Суареса "девятка" красовалась на спине нападающего Альваро Мораты, который перешел в "Ювентус". В свое время под 9-м номером в "Атлетико" играли Радамель Фалькао, Давид Вилья, Фернандо Торрес и Марио Манджукич.
25 сентября "Атлетико" официально объявил
о трансфере Суареса. Нападающий выступал в составе "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне провел 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.