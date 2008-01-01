"Висла" Георгия Жукова не смогла выиграть пятый матч подряд в чемпионате Польши

В пятом туре чемпионата Польши краковская "Висла
", за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков
, сыграла вничью с лидером турнира "Гурником" из Забже, передает корреспондент Vesti.kz
.
Матч завершился со счетом 0:0. Жуков вышел в стартовом составе своей команды, но после первого тайма его заменил албанский полузащитник Вульнет Баша.
"Гурник" набрал 13 очков и остался на первом месте в чемпионате Польши. А вот "Висла" до сих пор не одержала ни одной победы в турнире. Трижды подопечные Артура Сковронека сыграли вничью и дважды проиграли
. С тремя очками они занимают только 12-е место из 16 команд.