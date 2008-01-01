Прямая трансляция матча 11-го тура КПЛ "Тараз" - "Тобол"

Обе команды одержали победы в предыдущем туре.

Фото: ФК "Тобол" ©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 11
Тараз - Тобол

Турнирная таблица
26 сентября в Алматы матчем "Тараз" - "Тобол" стартуют игры 11-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошлом туре "Тараз" обыграл со счетом 2:0 актауский "Каспий" и одержал первую победу в чемпионате с марта. "Тобол" также набрал три очка, минимально обыграв "Окжетпес" - 1:0.

Перед очным поединком "Тобол" имеет в активе 16 очков после девяти игр и занимает пятое место в чемпионате. "Тараз" набрал 10 очков также в девяти встречах и располагается на восьмой строчке. 

Игра пройдет в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева. Начало игры в 16:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. 

Прямая трансляция матча "Тараз" - "Тобол" >>>>>>>>
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