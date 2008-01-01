Прямая трансляция матча 11-го тура КПЛ "Тараз" - "Тобол"

26 сентября в Алматы матчем "Тараз" - "Тобол" стартуют игры 11-го тура КПЛ
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В прошлом туре "Тараз
" обыграл
со счетом 2:0 актауский "Каспий" и одержал первую победу в чемпионате с марта. "Тобол
" также набрал
три очка, минимально обыграв "Окжетпес" - 1:0.
Перед очным поединком "Тобол" имеет в активе 16 очков после девяти игр и занимает пятое место в чемпионате. "Тараз" набрал 10 очков также в девяти встречах и располагается на восьмой строчке.
Игра пройдет в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева. Начало игры в 16:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.
Прямая трансляция матча "Тараз" - "Тобол" >>>>>>>>