В клубе Исламбека Куата назначили нового генерального директора

В ФК "Химки
", за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
, назначили нового генерального директора, сообщает "Спорт-Экспресс
".
Как стало известно изданию Сергей Анохин
назначен новым генеральным директором "Химок". Анохин является также президентом Московской федерации футбола и членом исполкома РФС.
"Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений. Ранее клуб расстался
с главным тренером Дмитрием Гунько.
По сообщениям российских СМИ новым главным тренером "Химок" станет
экс-наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко.