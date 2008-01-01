В клубе Исламбека Куата назначили нового генерального директора

Ожидается, что 25 сентября команде будет представлен и новый тренер.

Сергей Анохин. Фото: Sport-express.ru ©
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Сегодня 15:00
В ФК "Химки", за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат, назначили нового генерального директора, сообщает "Спорт-Экспресс". 

Как стало известно изданию Сергей Анохин назначен новым генеральным директором "Химок". Анохин является также президентом Московской федерации футбола и членом исполкома РФС.

"Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений. Ранее клуб расстался с главным тренером Дмитрием Гунько. 

По сообщениям российских СМИ новым главным тренером "Химок" станет экс-наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. 
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Футбол
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Сегодня 15:00
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