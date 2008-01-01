"Ни о чем не жалею". Гарет Бэйл впервые прокомментировал уход из "Реала"

Нападающий "Тоттенхэма
" Гарет Бэйл
, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу
", впервые прокомментировал свой уход
из стана "сливочных", сообщает "Чемпионат
".
"Я ни о чем не сожалею. Я просто стараюсь играть в футбол, а все, что говорится вокруг, я контролировать не могу. Кто бы что ни говорил, это их дело. Я знаю свое мнение о самом себе, а моя семья знает, кто я, и меня волнует только это.
Отправляясь в другую страну с другой культурой, я должен был вырасти как личность. Ты учишься, как поступать в различных ситуациях. Мне доводилось оказываться под серьезным давлением. Мне свистели с трибун. Так что я лишь научился, как справляться с такими вещами, не воспринимать их всерьез и слишком близко к сердцу. Это футбол, то, что я люблю. Мне нужно лишь отдавать всего себя игре. Порой это все, что можно сделать", - цитирует Бэйла Sky Sports.