Воспитанник "Астаны" забил чудо-гол бисиклетой в матче первой лиги

Полузащитник "Астаны
" Жаслан Каиркенов
, находящийся в аренде в "Атырау", забил эффектный гол в матче первой лиги
и помог своей команде одержать крупную победу над "Академией Онтустик", сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Каиркенов отличился на 13-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника. После того как мяч покинул поле, капитан "Атырау" Валентин Чуреев
вбросил мяч из аута прямо в штрафную площадь, где Каиркенов ударом через себя сравнял счет.
Добавим, что "Атырау
" в итоге выиграл
со счетом 4:1, а Каиркенов во втором тайме также сделал голевой пас на Петра Гжельчака
.
19-летний Жаслан Каиркенов является воспитанником "Астаны". В прошлом сезоне он играл за молодежную команду столичного клуба, а перед началом нынешнего на правах аренды перешел в "Атырау" вместо с другим своим одноклубником Львом Скворцовым.