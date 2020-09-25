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Воспитанник "Астаны" забил чудо-гол бисиклетой в матче первой лиги

19-летний футболист защищает цвета "Атырау".

Воспитанник "Астаны" забил чудо-гол бисиклетой в матче первой лиги
Жасна Каиркенов. Фото: ФК "Атырау" ©
Новости спорта Футбол
0
Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 4
Академия Онтустик - Атырау 1:4

Голы: Бабаназаров, 9 (1:0); Каиркенов, 13 (1:1); Оспанов, 45 (1:2); Гжельчак, 55 (1:3); Родионов, 84 (1:4)

Турнирная таблица
Полузащитник "Астаны" Жаслан Каиркенов, находящийся в аренде в "Атырау", забил эффектный гол в матче первой лиги и помог своей команде одержать крупную победу над "Академией Онтустик", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каиркенов отличился на 13-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника. После того как мяч покинул поле, капитан "Атырау" Валентин Чуреев вбросил мяч из аута прямо в штрафную площадь, где Каиркенов ударом через себя сравнял счет. 

Добавим, что "Атырау" в итоге выиграл со счетом 4:1, а Каиркенов во втором тайме также сделал голевой пас на Петра Гжельчака

19-летний Жаслан Каиркенов является воспитанником "Астаны". В прошлом сезоне он играл за молодежную команду столичного клуба, а перед началом нынешнего на правах аренды перешел в "Атырау" вместо с другим своим одноклубником Львом Скворцовым. 

 

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Метки:
Первая лига Казахстана Атырау ФК Астана ФК

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