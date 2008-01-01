"Атырау" разгромил "Академию Онтустик" и выиграл третий матч подряд в первой лиге

У команды девять очков из девяти возможных.

Фото: ФК "Атырау" ©
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Сегодня 12:50
Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 4
Академия Онтустик - Атырау 1:4

Голы: Бабаназаров, 9 (1:0); Каиркенов, 13 (1:1); Оспанов, 45 (1:2); Гжельчак, 55 (1:3); Родионов, 84 (1:4)

Турнирная таблица
ФК "Атырау" со счетом 4:1 обыграл "Академию Онтустик" в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом подопечные Арама Восканяна пропустили первыми - на девятой минуте после несложной комбинации Жавланбек Бабаназаров вывел вперед "Академию Онтустик". Но спустя всего четыре минуты "Атырау" красиво отыгрался. После вброса аута Жаслан Каиркенов ударом через себя сравнял счет. А в конце первого тайма "нефтяники" забили второй гол - отличился Рафаиль Оспанов. 

Во втором тайме преимущество "Атырау" закрепил Петр Гжельчак, который забил свой второй мяч в трех играх сезона. Точку поставил вышедший на замену Алексей Родионов. До финального свистка счет не изменился.

"Атырау" выиграл третий матч из трех и с девятью очками является одним из лидеров групп "Б". Столько же очков набрал и СДЮСШОР № 8, но в четырех матчах. 

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Атырау" покинул КПЛ. 
Метки:
Первая лига Казахстана Атырау ФК
Футбол
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