Испанская "Севилья" установила антирекорд Суперкубка Европы по количеству поражений, сообщает "Спорт-Экспресс
".
Испанцы проиграли
24 сентября "Баварии" со счетом 1:2. Все решил гол в дополнительное время.
Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа. Ранее "Севилья" делила первое место по количеству поражений с "Барселоной", которая четыре раза проиграла в борьбе за этот трофей и одержала пять побед.
"Бавария
" во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз.