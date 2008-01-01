"Севилья" установила антирекорд Суперкубка Европы

Испанский клуб лишь однажды брал этот трофей.

Фото: Eurosport.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 11:50
Суперкубок УЕФА
Финал
Бавария - Севилья 2:1 ДВ
Испанская "Севилья" установила антирекорд Суперкубка Европы по количеству поражений, сообщает "Спорт-Экспресс".

Испанцы проиграли 24 сентября "Баварии" со счетом 1:2. Все решил гол в дополнительное время.

Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа. Ранее "Севилья" делила первое место по количеству поражений с "Барселоной", которая четыре раза проиграла в борьбе за этот трофей и одержала пять побед.

"Бавария" во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз.
Метки:
Лига Европы Бавария
Футбол
0
Сегодня 11:50
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