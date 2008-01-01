Матч "Тоттенхэма" в Лиге Европы могли аннулировать из-за нестандартных ворот

Главный тренер "Тоттенхэма
" Жозе Моуринью
после победы над "Шкендией" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы
(3:1) сообщил, что перед матчем ворота на стадионе не соответствовали регламенту. Об этом ему рассказал вратарь Джо Харт, сообщает "Спорт-Экспресс
".
- Перед матчем была забавная ситуация, потому что мой вратарь сказал мне, что ворота слишком маленькие. Мы подозвали делегата УЕФА, и ворота действительно оказались на 5 см меньше, - сказал Моуринью.
В результате нарушение было устранено.
В 1997 году в похожей ситуации оказался московский "Спартак": после матча со "Сьоном" (2:2) швейцарский клуб настоял на замере ворот. УЕФА назначил переигровку, в которой красно-белые разгромили соперника 5:1.