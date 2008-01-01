Матч "Тоттенхэма" в Лиге Европы могли аннулировать из-за нестандартных ворот

Помогла внимательность бывшего голкипера "Манчестер Сити".

Фото: Sportarena.com ©
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Сегодня 11:11
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью после победы над "Шкендией" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1) сообщил, что перед матчем ворота на стадионе не соответствовали регламенту. Об этом ему рассказал вратарь Джо Харт, сообщает "Спорт-Экспресс".

- Перед матчем была забавная ситуация, потому что мой вратарь сказал мне, что ворота слишком маленькие. Мы подозвали делегата УЕФА, и ворота действительно оказались на 5 см меньше, - сказал Моуринью.

В результате нарушение было устранено.

В 1997 году в похожей ситуации оказался московский "Спартак": после матча со "Сьоном" (2:2) швейцарский клуб настоял на замере ворот. УЕФА назначил переигровку, в которой красно-белые разгромили соперника 5:1.
Метки:
Тоттенхэм Лига Европы Моуринью Жозе
Футбол
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Сегодня 11:11
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