Владелец румынского клуба решил избавиться от футболистов спустя день после их трансфера

Владелец румынского "Стяуа" Георге Бекали
принял решение отказаться от двух футболистов спустя день после их трансфера, сообщает "Спорт-Экспресс
".
По данным румынских СМИ, Бекали решил вернуть Давида Каяду и Горана Карановича обратно в "Германштадт", откуда они перешли в "Стяуа" 24 сентября.
При этом Каяду и Каранович принимали участие в прошедшем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с чешским "Слованом" (0:2). В этом матче Каранович был заменен на 10-й минуте. Вместо него на поле вышел Октавиан Попеску. Каяду провел на поле весь матч.
По данным Transfermarkt, за переход Карановича "Стяуа" заплатил 350 тысяч евро, а за Каяду - 250 тысяч евро.
Добавим, что из-за положительных результатов на коронавирус у ряда игроков "Стяуа" перед матчем со "Слованом" остался всего с 9 полевыми игроками и тремя вратарями.