Роберто Карлос нашел сыну Зидана новый клуб

Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос
, являющийся агентом полузащитника Энцо Зидана, объявил о переходе француза в чемпионат Марокко. 25-летний француз продолжит карьеру в "Видаде", сообщает "Спорт-Экспресс
".
Сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана
с января является игроком "Альмерии". В составе команды второго дивизиона Испании он сыграл 4 матча, но не отметился результативными действиями.
Добавим, что еще один сын Зинедина Зидана - Люка Зидан, также является профессиональным футболистом. Он - вратарь и выступает за испанский "Расинг".