Роберто Карлос нашел сыну Зидана новый клуб

Бразилец является агентом футболиста.

Энцо Зидан и Зинедин Зидан. Фото: Tatler.ru ©
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Сегодня 09:43
Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, являющийся агентом полузащитника Энцо Зидана, объявил о переходе француза в чемпионат Марокко. 25-летний француз продолжит карьеру в "Видаде", сообщает "Спорт-Экспресс".

Сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана с января является игроком "Альмерии". В составе команды второго дивизиона Испании он сыграл 4 матча, но не отметился результативными действиями.

Добавим, что еще один сын Зинедина Зидана - Люка Зидан, также является профессиональным футболистом. Он - вратарь и выступает за испанский "Расинг".
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Сегодня 09:43
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