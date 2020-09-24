"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" вышли в 1/8 финала Кубка английской лиги

"Ливерпуль
" и "Манчестер Сити
" вышли в 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги, сообщает "Р-Спорт
".
"Ливерпуль" в гостях разгромил "Линкольн Сити" - 7:2. В составе действующих чемпионов Англии голами отметились Джердан Шакири (9-я), Такуми Минамино (18-я, 46-я), Кертис Джонс (32-я, 36-я), Марко Груич (65-я) и Дивок Ориги (89-я). У хозяев отличились Тайо Эдун (60-я) и Льюис Монтсма (66-я).
"Манчестер Сити" в рамках 1/16 финала на своем поле обыграл "Борнмут" со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Лиам Делап (18-я минута) и Фил Фоден (75-я). У гостей отличился Сэм Сарридж (22-я).
"Манчестер Сити" в следующем раунде турнира сыграет с "Бернли", а "Ливерпуль" встретится с "Арсеналом".