Обидчик "Астаны" проиграл чемпиону Боснии и вылетел из Лиги Европы

В матче было забито три гола.

Фото: ФК "Сараево" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 07:24
Выбившая "Астану" из Лиги Европы черногорская "Будучность" в третьем раунде турнира со счетом 1:2 проиграла "Сараево" из Боснии и покинула турнир, передает корреспондент Vesti.kz.

Уже на четвертой минуте встречи Бенджамин Татар вывел "Сараево" вперед. Но перед перерывом Панайотис Мораитис счет сравнял. Победу чемпиону Боснии принес точный удар Маттиаса Фанимо на 67-й минуте. При этом с 75-й минуты встречи "Будучность" играла в большинстве после удаления Амара Рахмановича.

В раунде плей-офф за выход в групповой этап "Сараево" сыграет против шотландского "Селтика". "Кельты" в третьем раунде со счетом 1:0 обыграли латвийскую "Ригу". 

Добавим, что во втором раунде Лиги Европы "Будучность" победила в Алматы "Астану" со счетом 1:0. Чемпион Казахстана впервые за шесть лет остался без группового этапа еврокубков.
Метки:
Астана ФК Лига Европы
Футбол
3
Сегодня 07:24
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