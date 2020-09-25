"Бавария" обыграла "Севилью" в матче за Суперкубок Европы

Немецкая "Бавария
" в дополнительное время одержала победу над испанской "Севильей
" в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает "Р-Спорт
".
Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов
. Голы у "Баварии" забили Леон Горетцка
(34-я минута) и Хави Мартинес
(104-я). В составе "Севильи" отличился Лукас Окампос
(13-я, с пенальти).
Матч проходил со зрителями. Трибуны стадиона "Ференц Пушкаш", который вмещает порядка 67 тысяч человек, разрешено было заполнить не более чем на 30 процентов от полной загрузки арены. До игры сообщалось, что на матч продано 15,5 тысячи билетов.