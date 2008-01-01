"Атырау" одержал вторую подряд победу в первой лиге

В Талгаре продолжаются матчи первой лиги
чемпионата Казахстана по футболу. Один из фаворитов турнира "Атырау
" одержал вторую победу подряд, с минимальным счетом обыграв "Кайрат-Жастар" (1:0), передает корреспондент Vesti.kz
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Матч для подопечных Арама Восканяна получился непростым. Дублеры "Кайрата" показали характер и долгое время сражались на равных с более именитым соперником. Но в итоге сказался опыт - бразильский легионер "Атырау" Алекс Бруно на 79-й минуте выбежал на рандеву с вратарем, легко его обвел и закатил мяч в ворота. Отыграться у "молодежки" алматинцев не получилось.
"Атырау" набрал
шесть очков в двух матчах и ни разу не пропустил. Западноказахстанцы идут на втором месте, уступая "Академии Онтустик", у которой также шесть очков, но лучшая разница голов. При этом "Атырау" сыграл на один матч меньше.