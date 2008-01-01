Итальянский футбольный судья и его подруга найдены мертвыми

Арбитр Серий B и C Даниэле Де Сантис
и его подруга были убиты в понедельник вечером в своей квартире, сообщает Sportbox.ru
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33-летний мужчина и его девушка, 30-летняя Элеонора Манта
, были найдены зарезанными в квартире арбитра в Лечче. Был замечен мужчина, убегающий с места происшествия с ножом после того, как соседи услышали крики.
Де Сантис был главным арбитром в Серии С и за свою карьеру отработал на 130 матчах.
Он дебютировал в Серии B в качестве четвертого судьи в игре между "Пизой" и "Беневенто" в 2017 году.