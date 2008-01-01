Итальянский футбольный судья и его подруга найдены мертвыми

Он работал арбитром на матчах Серий С и В.

Фото: Rambler.ru ©
Новости спорта Футбол
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22 сентября 13:43
Арбитр Серий B и C Даниэле Де Сантис и его подруга были убиты в понедельник вечером в своей квартире, сообщает Sportbox.ru.

33-летний мужчина и его девушка, 30-летняя Элеонора Манта, были найдены зарезанными в  квартире арбитра в Лечче. Был замечен мужчина, убегающий с места происшествия с ножом после того, как соседи услышали крики.

Де Сантис был главным арбитром в Серии С и за свою карьеру отработал на 130 матчах.

Он дебютировал в Серии B в качестве четвертого судьи в игре между "Пизой" и "Беневенто" в 2017 году.
Метки:
Италия
Футбол
0
22 сентября 13:43
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