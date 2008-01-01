Нападающий сборной Испании вернется в "Ювентус" спустя четыре года

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората
в ближайшие сутки должен стать игроком "Ювентуса". Туринский клуб подтвердил прилет испанского форварда для подписания контракта, сообщает Sportbox.ru
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Футболист должен пройти медицинское обследование, после чего будет подписано соглашение.
По неофициальным данным, туринцы намерены арендовать игрока на два сезона с возможностью выкупа за 45 миллионов евро. "Ювентусу
" был необходим форвард, и, по сообщениям СМИ, клуб рассматривал варианты с Эдином Джеко из "Ромы", Аркадиушем Миликом из "Наполи" и Луисом Суаресом из "Барселоны". Последний не перешел
в команду из-за паспорта.
Мората уже выступал в итальянском клубе с 2014 по 2016 год и играл вместе с нынешним главным тренером туринцев Андреа Пирло. После "Ювентуса" Мората играл за "Челси" и "Реал".