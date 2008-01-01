Нападающий сборной Испании вернется в "Ювентус" спустя четыре года

Туринцы намерены взять игрока в двухгодичную аренду.

Альваро Мората. Фото: Sportbox.ru ©
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Сегодня 10:59
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората в ближайшие сутки должен стать игроком "Ювентуса". Туринский клуб подтвердил прилет испанского форварда для подписания контракта, сообщает Sportbox.ru.

Футболист должен пройти медицинское обследование, после чего будет подписано соглашение.

По неофициальным данным, туринцы намерены арендовать игрока на два сезона с возможностью выкупа за 45 миллионов евро. "Ювентусу" был необходим форвард, и, по сообщениям СМИ, клуб рассматривал варианты с Эдином Джеко из "Ромы", Аркадиушем Миликом из "Наполи" и Луисом Суаресом из "Барселоны". Последний не перешел в команду из-за паспорта. 

Мората уже выступал в итальянском клубе с 2014 по 2016 год и играл вместе с нынешним главным тренером туринцев Андреа Пирло. После "Ювентуса" Мората играл за "Челси" и "Реал".
Метки:
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