Костанай реабилитируется? Прямая трансляция матча 10-го тура КПЛ "Тобол" - "Окжетпес"

Команда Бабаяна потерпела в прошлом туре разгромное поражение.

Фото: ФК "Тобол" ©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 10
Тобол - Окжетпес

Турнирная таблица
22 сентября в рамках 10-го тура КПЛ в Алматы пройдет матч между костанайским "Тоболом" и кокшетауским "Окжетпесом", передает корреспондент Vesti.kz.

Перед десятым туром "Тобол" с 13-ю очками после восьми игр идет на шестом месте в чемпионате страны. "Окжетпес" сыграл девять матчей и набрал пять очков. Команда Андрея Карповича занимает предпоследнее 10-е место, лишь на один балл опережая "Каспий" из Актау. 

В прошлом туре "Тобол" неожиданно крупно проиграл "Ордабасы" со счетом 0:4. "Окжетпес" же разошелся боевой ничьей с прямым конкурентом за сохранение прописки в КПЛ "Каспием" - 2:2.

Матч между "Тоболом" и "Каспием" пройдет на базе национальных сборных Казахстана в Талгаре. Начало игры в 15:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке
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Футбол
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Сегодня 09:55
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