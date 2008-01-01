Костанай реабилитируется? Прямая трансляция матча 10-го тура КПЛ "Тобол" - "Окжетпес"

22 сентября в рамках 10-го тура КПЛ
в Алматы пройдет матч между костанайским "Тоболом" и кокшетауским "Окжетпесом", передает корреспондент Vesti.kz
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Перед десятым туром "Тобол
" с 13-ю очками после восьми игр идет на шестом месте в чемпионате страны. "Окжетпес
" сыграл девять матчей и набрал пять очков. Команда Андрея Карповича занимает предпоследнее 10-е место, лишь на один балл опережая "Каспий" из Актау.
В прошлом туре "Тобол" неожиданно крупно проиграл
"Ордабасы" со счетом 0:4. "Окжетпес" же разошелся
боевой ничьей с прямым конкурентом за сохранение прописки в КПЛ "Каспием" - 2:2.
Матч между "Тоболом" и "Каспием" пройдет на базе национальных сборных Казахстана в Талгаре. Начало игры в 15:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке
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