Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в первом туре Серии А

"Милан
" нанес поражение "Болонье" в матче первого тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Р-Спорт
".
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:0, дубль сделал Златан Ибрагимович
(35-я и 50-я минута, с пенальти). Красную карточку на 88-й минуте получил защитник гостей Митчелл Дейкс. Как отмечает Twitter ФИФА, 38-летний Ибрагимович забил хотя бы один гол в 22 сезонах за клубы высших дивизионов национальных чемпионатов.
Во втором туре серии А "Милан" сыграет на выезде с "Кротоне", "Болонья" примет "Парму". Отметим, что Ибрагимович продлил
контракт с "Миланом" перед стартом сезона.