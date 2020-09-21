Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в первом туре Серии А

От шведа пострадала "Болонья".

Златан Ибрагимович. Фото: Zimbio.com ©
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Итальянская Серия А
Регулярный чемпионат
Милан - Болонья 2:0

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"Милан" нанес поражение "Болонье" в матче первого тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Р-Спорт".

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:0, дубль сделал Златан Ибрагимович (35-я и 50-я минута, с пенальти). Красную карточку на 88-й минуте получил защитник гостей Митчелл Дейкс. Как отмечает Twitter ФИФА, 38-летний Ибрагимович забил хотя бы один гол в 22 сезонах за клубы высших дивизионов национальных чемпионатов.



Во втором туре серии А "Милан" сыграет на выезде с "Кротоне", "Болонья" примет "Парму". Отметим, что Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" перед стартом сезона. 
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Футбол
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Сегодня 08:50
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