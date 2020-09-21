Российский клуб проиграл матч после замены футболиста сборной Казахстана

Победный гол был забит на 91-й минуте.

Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 08:05
Московское "Динамо" в матче 8-го тура чемпионата России по футболу обыграло грозненский "Ахмат", за который выступает игрок сборной Казахстана Марат Быстров, сообщает "Р-Спорт".

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Иван Ордец в компенсированное ко второму тайму время (90+1). Марат Быстров вышел в стартовом составе и был заменен на 55-й минуте. А на 80-й минуте в составе "Ахмата" был удален Мирослав Богосавац.



"Динамо", в двух предыдущих матчах чемпионата России набравшее одно очко, в турнирной таблице идет на 6-м месте с 14 очками, "Ахмат" (10), потерпевший третье подряд поражение в РПЛ, расположился на 10-й строчке.

В следующем туре "Ахмат" 27 сентября примет екатеринбургский "Урал", а "Динамо" 28 сентября на выезде встретится с подмосковными "Химками". Добавим, что Быстров перешел в "Ахмат" этим летом.
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Футбол
0
Сегодня 08:05
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