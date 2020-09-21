Российский клуб проиграл матч после замены футболиста сборной Казахстана

Московское "Динамо" в матче 8-го тура чемпионата России по футболу обыграло грозненский "Ахмат
", за который выступает игрок сборной Казахстана Марат Быстров
, сообщает "Р-Спорт
".
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Иван Ордец
в компенсированное ко второму тайму время (90+1). Марат Быстров
вышел в стартовом составе и был заменен на 55-й минуте. А на 80-й минуте в составе "Ахмата" был удален Мирослав Богосавац
.
"Динамо", в двух предыдущих матчах чемпионата России набравшее одно очко, в турнирной таблице идет на 6-м месте с 14 очками, "Ахмат" (10), потерпевший третье подряд поражение в РПЛ, расположился на 10-й строчке.
В следующем туре "Ахмат" 27 сентября примет екатеринбургский "Урал", а "Динамо" 28 сентября на выезде встретится с подмосковными "Химками". Добавим, что Быстров перешел
в "Ахмат" этим летом.