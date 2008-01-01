"Манчестер Сити" стартовал с победы в новом сезоне АПЛ

"Манчестер Сити
" победил "Вулверхэмптон" в выездном матче второго тура АПЛ,
передает "Р-Спорт".
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Кевин Де Брюйне
(20-я минута, с пенальти), Фил Фоден
(32) и Габриэл Жезус
(90+5), у проигравших отличился Рауль Хименес
(78).
Это был первый матч для "горожан" в новом чемпионате. Неделю назад они не сыграли матч первого тура из-за переноса игры на более поздний срок.
"Сити" 27 сентября примет "Лестер", "Вулверхэмптон" в этот же день сыграет на выезде с "Вест Хэмом".