"Манчестер Сити" стартовал с победы в новом сезоне АПЛ

" победил "Вулверхэмптон" в выездном матче второго турапередает "Р-Спорт".Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили(20-я минута, с пенальти),(32) и(90+5), у проигравших отличился(78).Это был первый матч для "горожан" в новом чемпионате. Неделю назад они не сыграли матч первого тура из-за переноса игры на более поздний срок."Сити" 27 сентября примет "Лестер", "Вулверхэмптон" в этот же день сыграет на выезде с "Вест Хэмом".