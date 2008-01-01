"Манчестер Сити" стартовал с победы в новом сезоне АПЛ

Подопечные Гвардиолы забили три гола сопернику.

Кевин де Брейне. Фото: Gazeta.ru ©
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Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити 1:3

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"Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" в выездном матче второго тура АПЛ, передает "Р-Спорт".

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Кевин Де Брюйне (20-я минута, с пенальти), Фил Фоден (32) и Габриэл Жезус (90+5), у проигравших отличился Рауль Хименес (78).



Это был первый матч для "горожан" в новом чемпионате. Неделю назад они не сыграли матч первого тура из-за переноса игры на более поздний срок.

"Сити" 27 сентября примет "Лестер", "Вулверхэмптон" в этот же день сыграет на выезде с "Вест Хэмом".
Метки:
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