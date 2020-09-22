Одноклубник Зайнутдинова впервые получил вызов в сборную

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке
, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, впервые получил вызов в сборную Нигерии, сообщает "Р-Спорт
".
Эджуке попал в число игроков, вызванных на товарищеские матчи против команд Кот-д'Ивуара и Туниса, которые пройдут в Австрии 9 и 13 октября. 22-летний футболист открыл счет голам за армейский клуб в матче чемпионата России с московским "Спартаком" 13 сентября (3:1 в пользу ЦСКА).
Эджуке пополнил состав ЦСКА в августе, перейдя из нидерландского "Херенвена". На счету форварда три игры за молодежную сборную Нигерии. На минувших выходных Эджуке вместе с Зайнутдиновым помог ЦСКА одержать
победу над "Уфой" (1:0) в рамках РПЛ.
После восьми туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место с 16 очками, уступая один балл лидирующим "Зениту" и "Спартаку".