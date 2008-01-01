Бауыржан Исламхан помог "Аль-Айну" набрать второе очко в Лиге чемпионов

"Аль-Айн
" из ОАЭ, за который выступает казахстанский футболист Бауыржан Исламхан
, сыграл вничью с иранским "Сепаханом" в пятом туре азиатской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz
.
Исламхан провел на поле весь матч. Несмотря на усилия обеих команд, отличиться никому так и не удалось. Игра завершилась со счетом 0:0.
"Аль-Айн" набрал второе очко в турнире и остался на четвертом месте в группе. "Сепахан" идет третьим с четырьмя баллами. Оба клуба остались за бортом плей-офф.
В 1/8 финала из этой группы досрочно вышли "Аль-Наср Рияд
" из Саудовской Аравии и катарский "Аль-Садд
", который тренирует испанец Хави
. В очном поединке эти клубы также сыграли вничью - 1:1. У команды из Саудовской Аравии 11 очков, у "Аль-Садда" - 9.
24 сентября в заключительном туре групповой стадии "Аль-Наср Рияд" сыграет против "Аль-Айна", а "Сепахан" встретится с "Аль-Саддом".