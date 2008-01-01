Переход Луиса Суареса в "Ювентус" сорвался из-за паспорта

Главный тренер "Ювентуса
" Андреа Пирло
прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в туринский клуб, сообщает "Р-Спорт
".
- Нам всё ещё нужен центральный нападающий, но на трансферном рынке сейчас непростая ситуация. Каждая команда сталкивается со схожими проблемами. Мы никуда не торопимся. Что касается Суареса, на получение итальянского паспорта уйдёт много времени, поэтому он вряд ли станет центральным нападающим нашего клуба, - приводит слова Пирло Football Italia.
По итогам сезона Суарес оказался не нужен новому тренеру "Барселоны" Роналду Куману.