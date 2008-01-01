"Ливерпуль" после трансфера Тьяго договорился о переходе нападающего "Вулверхэмптона"

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Диогу Жота. Фото: Footballua.tv ©
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Сегодня 13:33
Английский "Ливерпуль" согласовал условия контракта с португальским нападающим "Вулверхэмптона" Диогу Жотой, сообщает "Р-Спорт".

Его соглашение с клубом будет действовать до 2025 года. Сейчас мерсисайдцы договариваются с "волками", по сообщениям инсайдеров сумма сделки составит около 43 миллионов евро.

23-летний Жота пришел в "Вулвз" в 2018-м году из "Порту". Сначала он был в аренде и помог команде выйти в премьер-лигу из чемпионшипа. После этого "волки" выкупили игрока. В премьер-лиге Жота сыграл за два сезона 67 игр и забил 16 голов.

Добавим, что 18 сентября, "Ливерпуль" объявил о переходе Тьяго Алькантары. Полузащитник сборной Испании подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.
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Футбол
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Сегодня 13:33
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