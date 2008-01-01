"Ливерпуль" после трансфера Тьяго договорился о переходе нападающего "Вулверхэмптона"

Английский "Ливерпуль
" согласовал условия контракта с португальским нападающим "Вулверхэмптона" Диогу Жотой
, сообщает "Р-Спорт
".
Его соглашение с клубом будет действовать до 2025 года. Сейчас мерсисайдцы договариваются с "волками", по сообщениям инсайдеров сумма сделки составит около 43 миллионов евро.
23-летний Жота пришел в "Вулвз" в 2018-м году из "Порту". Сначала он был в аренде и помог команде выйти в премьер-лигу из чемпионшипа. После этого "волки" выкупили игрока. В премьер-лиге Жота сыграл за два сезона 67 игр и забил 16 голов.
Добавим, что 18 сентября, "Ливерпуль" объявил
о переходе Тьяго Алькантары
. Полузащитник сборной Испании подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.