Команда Армана Кенесова потеряла очки в домашнем матче ФНЛ против "Балтики"

Казахстанский футболист вышел в старте и был заменен во втором тайме.

Арман Кенесов (справа). Фото: ФК "СКА-Хабаровск" ©
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Сегодня 13:03
В 10-м туре Футбольной национальной лиги России "СКА-Хабаровск", за который выступает казахстанский футболист Арман Кенесов, сыграл вничью с калининградской "Балтикой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Небольшим преимуществом на протяжении встречи владели гости, но реально опасных моментов у соперников не было. В итоге матч завершился без голов - 0:0. Казахстанец Арман Кенесов появился на поле со стартового свистка, а на 66-й минуте его поменял Даниил Иванков. 

"Балтика", набрав 18 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице, "СКА-Хабаровск" отстает на два очка и располагается на 7-й позиции.

19-летний Арман Кенесов является игроком молодежной сборной Казахстана. Летом он перешел в "СКА-Хабаровск". 
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Футбол
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Сегодня 13:03
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