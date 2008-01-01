Команда Армана Кенесова потеряла очки в домашнем матче ФНЛ против "Балтики"

В 10-м туре Футбольной национальной лиги России "СКА-Хабаровск
", за который выступает казахстанский футболист Арман Кенесов
, сыграл вничью с калининградской "Балтикой", сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Небольшим преимуществом на протяжении встречи владели гости, но реально опасных моментов у соперников не было. В итоге матч завершился без голов - 0:0. Казахстанец Арман Кенесов появился на поле со стартового свистка, а на 66-й минуте его поменял Даниил Иванков.
"Балтика", набрав 18 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице, "СКА-Хабаровск" отстает на два очка и располагается на 7-й позиции.
19-летний Арман Кенесов является игроком молодежной сборной Казахстана. Летом он перешел в "СКА-Хабаровск".