Тренерский штаб команды Исламбека Куата могут уволить 21 сентября

Причиной может стать разгромное поражение от "Краснодара" в РПЛ.

Главный тренер ФК "Химки" Дмитрий Гунько. Фото: Sportbox.ru ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 12:10
Работа тренерского штаба подмосковного футбольного клуба "Химки" во главе с Дмитрием Гунько будет рассмотрена в понедельник, после чего может быть вынесено решение о прекращении сотрудничества со специалистами, заявил в интервью "Р-Спорт" министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В пятницу "Химки" на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 2:7. После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковная команда набрала три очка, расположившись на предпоследнем месте в турнирной таблице. Гунько возглавил "Химки" в начале сезона.

"В понедельник (21 сентября) будет рассматриваться деятельность тренерского штаба, ему будет дана оценка, и в случае неудовлетворительной оценки тренерский штаб покинет клуб", - сказал Терюшков по телефону.

Отметим, что в начале сентября в "Химки" перешел полузащитник сборной Казахстана Куат Исламбек. В прошедшем матче против "Краснодара" он сыграл 85-й минут. Ранее в СМИ появилась информация, что новым наставником "Химок" может стать бывший футболист "Спартака". 
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Химки ФК Куат Исламбек Казахстанцы за границей Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 12:10
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