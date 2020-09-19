Тренерский штаб команды Исламбека Куата могут уволить 21 сентября

Работа тренерского штаба подмосковного футбольного клуба "Химки" во главе с Дмитрием Гунько
будет рассмотрена в понедельник, после чего может быть вынесено решение о прекращении сотрудничества со специалистами, заявил в интервью "Р-Спорт
" министр спорта Московской области Роман Терюшков.
В пятницу "Химки
" на выезде проиграли
"Краснодару" со счетом 2:7. После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковная команда набрала три очка, расположившись на предпоследнем месте в турнирной таблице. Гунько возглавил "Химки" в начале сезона.
"В понедельник (21 сентября) будет рассматриваться деятельность тренерского штаба, ему будет дана оценка, и в случае неудовлетворительной оценки тренерский штаб покинет клуб", - сказал Терюшков по телефону.
Отметим, что в начале сентября в "Химки" перешел полузащитник сборной Казахстана Куат Исламбек
. В прошедшем матче против "Краснодара" он сыграл 85-й минут. Ранее в СМИ появилась информация, что новым наставником "Химок" может стать
бывший футболист "Спартака".
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